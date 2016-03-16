Создание сайта за 3 дня!

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Завершен1 заявка120 просмотров

Компании по производству кварцевого песка и сухих смесей необходимо создать сайт в сжатые сроки.

9 лет назад
evgenagen
Евгений 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$70
3 дня
Вячеслав в сроки выполнил поставленные задачи, постоянно был на связи и помогает уже после реализации проекта! Хороший специалист на весь золото, здесь без преувеличения! Спасибо за работу! Рекомендую!
все в порядке с оплатой, хорошо поработали-все понятно и четко

Заявки фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад