Создать сайт по гаражному оборудованию

$1000
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка142 просмотра
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Создать красивый сайт- интернет магазин по Гаражному оборудованию и оборудованию АЗС , согласно тех заданию .

11 лет назад
next001
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад
$1000
30 дней
Серафима, как всегда отлично справилась с поставленной задачей, поэтому смело ставлю ей максимальный балл
ВСЕ отлично. Результатом работы я довольна. Все проекты Дмитрия один интереснее другого. Спасибо, надеюсь на новое задание.
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