Тексты для сайт

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Валерия, добрый день, мы разрабатываем сайт по изготовлению купольных шатров для глемпингов, Ждем дизайн, нужно текстовое наполнение сайта.

После прочтения огромного количества положительных отзывов о вашей работе, возникло непреодолимое желание обратиться к Вам.

Интересует цена и этапы сотрудничеста.

С уважением. Елена

4 года назад
bakkaraukr
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