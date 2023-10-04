Треба створити сайт лендінг на один товар

Сделать веб сайт для сухих кормов для собак по аналогии https://kotdapes.by/?fbclid=PAAaYQ7P8y4_Q1JAz2_5J2ysdAs7rhlATYGppSr1BzlsCwtqutvGCBlf8R0Ak_aem_AamewgcMDgtOaPI8TMjUvPoVVYDVWV9uDC-tR2GIHpzUBbKgtbV6wL13NF32UL_wmAY Мне интересно сколько это будет стоить? Исполнитель желательно, чтобы был в России и Беларуси. Тк в Украине сложности с ...