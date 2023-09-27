Копія сайту

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Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок192 просмотра
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Доброго дня.

1.Мені потрібно скопіювати квіз сайт,поміняти там тексти.

+Поставити цей сайт на хостинг.

2.Паставити піксель.

3. Підключити телеграм щоб номери телефонів потрапляли із заявками з сайту в телеграм.

4. Поставити мета тег підтвердження домену.

Яка ціна у вас за цю роботу?

3 месяца назад
guest_1696220225149
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад