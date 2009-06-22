Необходимо написать компонент для реализации Тестов на сайте. Очень похожее на это http://www.mytests.ru/view/14_1398_0_0.html Предложения по стоимости и времени?
CMS для электронной витрины
Здравствуйте.
Пожалуйста, все предложения оставляйте здесь.
Разыскивается ОПЫТНЫЙ программист для установки проверенной временем CMS на электронную витрину. 4 категории товаров, организация сортировки по производителю, цене м характеристикам, сравнение товаров. Поиск по цене и характеристикам. Грамотная работа с масштабированием привью-изображений. Около 10 страниц. Все подробности будут известны после завершения разработки дизайна.
От вас требуется:
- Ссылки на три похожих проекта:интернет-магазины, витрины.
- Возможность хотябы поверхностно посмотреть CMS в действии:интерфейс, взаимодействие элементов, или почитать описание со скриншотами(очень важно).
- Примерные сроки и цена вопроса известны, но хотелось бы услышать ваши предложения. Экономить на качестве не буду.
- Бесплатная гарантийная техподдержка
Предпочтение отдается программистам из Минска.
При успешном завершении проекта возможно длительное сотрудничество.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
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