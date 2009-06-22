CMS для электронной витрины

Здравствуйте.

Пожалуйста, все предложения оставляйте здесь.

Разыскивается ОПЫТНЫЙ программист для установки проверенной временем CMS на электронную витрину. 4 категории товаров, организация сортировки по производителю, цене м характеристикам, сравнение товаров. Поиск по цене и характеристикам. Грамотная работа с масштабированием привью-изображений. Около 10 страниц. Все подробности будут известны после завершения разработки дизайна.

От вас требуется:

- Ссылки на три похожих проекта:интернет-магазины, витрины.

- Возможность хотябы поверхностно посмотреть CMS в действии:интерфейс, взаимодействие элементов, или почитать описание со скриншотами(очень важно).

- Примерные сроки и цена вопроса известны, но хотелось бы услышать ваши предложения. Экономить на качестве не буду.

- Бесплатная гарантийная техподдержка

Предпочтение отдается программистам из Минска.

При успешном завершении проекта возможно длительное сотрудничество.

Заранее спасибо всем откликнувшимся.