Дописать портал на Wordpress

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки130 просмотров
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Ножно дописать портал http://vet-info.com.ua/

ТЗ приложено.

WordPress
12 лет назад
Rain88
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
maximaximum
Максим 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$150
2 дня
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