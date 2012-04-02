Дописать портал на Wordpress

Основные Требования: 1. Скрипты с "супер защитой", другими "супер примочками" в виде стилей, а так же никакой монетизации и биллинга делать не нужно. 2. Связаться по icq не могу – только Скайп, Сот. тел и ...
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Ножно дописать портал http://vet-info.com.ua/
ТЗ приложено.
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