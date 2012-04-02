Дописать портал на Wordpress

http://www.themahoganyblog.com/dev/sessions/ - на этой странице под видео неправильно отображается рейтинг и нет соц. кнопок. Если же нажать на любое превью под фейсбук комментариями, тогда на странице есть и соц. кнопки и правильно отображается рейтинг. Вот ...