Исправить отображение рейтинга

http://www.themahoganyblog.com/dev/sessions/ - на этой странице под видео неправильно отображается рейтинг и нет соц. кнопок. Если же нажать на любое превью под фейсбук комментариями, тогда на странице есть и соц. кнопки и правильно отображается рейтинг. Вот пример с правильным размещением кнопок http://www.themahoganyblog.com/dev/sessions/monument-valley-2/

Также нужно поправить rollover для иконок рейтинга. Он не совсем правильный и при наведении на иконку внизу не реагирует.

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