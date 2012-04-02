Исправить отображение рейтинга

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки131 просмотр
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http://www.themahoganyblog.com/dev/sessions/ - на этой странице под видео неправильно отображается рейтинг и нет соц. кнопок. Если же нажать на любое превью под фейсбук комментариями, тогда на странице есть и соц. кнопки и правильно отображается рейтинг. Вот пример с правильным размещением кнопок http://www.themahoganyblog.com/dev/sessions/monument-valley-2/

Также нужно поправить rollover для иконок рейтинга. Он не совсем правильный и при наведении на иконку внизу не реагирует.

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User: test

Pass: test123

12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
BooF
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Дмитрий выполнил задание четко,быстро и грамотно. Адекватный в общении, рекомендую к сотрудничеству.
Елена, как заказчик, очень грамотна, знает, что хочет. Умеет четко и грамотно ставить задачу, направлять в случае каких-либо заблуждений. Работу сделали быстро , благодаря, в-основном, оперативности ее ответов. Оплата по окончанию работ была произведена не менее оперативно. Доволен сотрудничеством.
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