Повесить дизайн на Joomla и прикрутить магазин

Повесить дизайн на Joomla и прикрутить интернет – магазин

Сайт cvetok-jizni.ru/ (Две страницы)

Необходимо этот сайт повесить на Joomla и прикрутить интернет-магазин.

Главная страница должна выглядеть (в прикреплённом файле). Шапка, текст перед товаром, подвал должен остаться как есть.

справа, от фото должна быть возможность добавлять параметры (вес, цена и т.д.)

Под фото кнопка "Купить" – при нажатии в карточку товара должен пользователь попадать

В левом верхнем углу должна быть корзина

При нажатии на "Подробнее" пользователь должен попадать на новую страницу с текстом

Добавить пункты меню "Отзывы" и "Контакты"

Ваши предложения по цене и срокам?