Доработка сайта на CMSMadesimple

Основные Требования: 1. Скрипты с "супер защитой", другими "супер примочками" в виде стилей, а так же никакой монетизации и биллинга делать не нужно. 2. Связаться по icq не могу – только Скайп, Сот. тел и ...
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Требуется человек для доработки сайта на CMSMadesimple
Задачи:
- Интеграция модуля Новости
- Создание англо-язычной версии сайта. Сейчас только на русском.
- вставка в пункте контактов карту google maps
+ еще по мелочи возможно небольшие изменения дизайна, обговорим подробнее (вставка лого)
Обязательные требования:
Опыт работы с CMSMadeSimple
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