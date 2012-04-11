Доработка сайта на CMSMadesimple

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка71 просмотр
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Требуется человек для доработки сайта на CMSMadesimple

Задачи:

- Интеграция модуля Новости

- Создание англо-язычной версии сайта. Сейчас только на русском.

- вставка в пункте контактов карту google maps

+ еще по мелочи возможно небольшие изменения дизайна, обговорим подробнее (вставка лого)

Обязательные требования:

Опыт работы с CMSMadeSimple

12 лет назад
albertsun69
Валентин 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
12 лет назад
$40
2 дня
Александр, спасибо! Все было сделано быстро, качественно и в сроки! Были даны также множественные рекомендации, которые впоследствии помогли в работе на проектом. Обязательно обращусь еще!
Благодарю за успешное сотрудничество. Рад буду помочь в дальнейшей работе.
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