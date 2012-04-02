Разобраться с ошибками сайта на Битрикс

Нужен спец по Битрикс 11. Покажу сайт, фронт и админку. Мне нужно получить ответы на 2 вопроса - каким образом банеры в админке задаются в одном инфоблоке, а на сайте выводятся в двух разных по стилю. Почему режим редактирования сайта работает только на главной странице, а на остальных админу видна только шапка сайта.

Составление сметы на исправления и доработки сайта, чтобы все было по уму и есть цель этого задания.

Возможно дальнейшее сотрудничество.