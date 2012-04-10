Тема для Joomla 2.5.3

Денис отличный специалист по Джумле. Очень оперативно выполнил все требования по верстке темы. В дальнейшем правки вносились очень оперативно, включая те, которые выходят за пределы знания только темы. Всегда на связи, четко отчитывается о проделанной работе. Работал пятницу, субботу и воскресенье полный рабочий день, никогда не пропадал. Впечатление как профессионал оставил самое хорошее.