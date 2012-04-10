Тема для Joomla 2.5.3

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок111 просмотров
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Нужно сверстать шаблон для Джумла 2.5.3. Исходники в psd. Превьюшки макетов в приложении.

Прошу оценить по стоимости и времени.

Joomla
12 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$300
3 дня
Денис отличный специалист по Джумле. Очень оперативно выполнил все требования по верстке темы. В дальнейшем правки вносились очень оперативно, включая те, которые выходят за пределы знания только темы. Всегда на связи, четко отчитывается о проделанной работе. Работал пятницу, субботу и воскресенье полный рабочий день, никогда не пропадал. Впечатление как профессионал оставил самое хорошее.
Приятно было сотрудничать. У Анатолия хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
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