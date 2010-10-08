Доработка сайта на CMS Made Simple

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки149 просмотров
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Необходимо cсделать ЧПУ для новостей сайта на CMS Made Simple.

Не трогая $config['use_hierarchy'] = false;

13 лет назад
Dominikus
Георгий 
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад