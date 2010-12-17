Перекинуть движки

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок149 просмотров
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Нужно перекинуть сайт с версии joomla 1.0.13 на новую.

13 лет назад
Textar
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$200
3 дня
Спасибо Владиславу за выполненную работу. Владислав высококлассный специалист. Работа сделана профессионально и по приемлемой цене + была дана огромная консультация по администрированию сайта. В следующий раз буду сотрудничать только с Владиславом.
Таких замечательных организаторов проекта я ещё не встречал. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Хочу отметить деловой подход, что думаю ни для кого уже давно не является секретом, как качество этого заказчика! Это просто идеальный пример. Оплата сполна, моментально по факту предоставления результата работ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую! С уважением, Владислав.
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