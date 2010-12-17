Перекинуть движки

Таких замечательных организаторов проекта я ещё не встречал. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Хочу отметить деловой подход, что думаю ни для кого уже давно не является секретом, как качество этого заказчика! Это просто идеальный пример. Оплата сполна, моментально по факту предоставления результата работ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую! С уважением, Владислав.