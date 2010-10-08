Joomla: подправить шаблон (верстка пары элементов)

$10
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок176 просмотров
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Используем шаблон YJ YouBizz

http://design4free.org/new-templates/yj-youbizz.html

Вот что получилось после дорисовки - в приложении.

http://kirilkin.com/joomla2/ - что произошло с изменением лого.

Исправлений немного, я думаю за час можно справиться.

Joomla
13 лет назад
Tohatsu
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад