Имеется купленная RootPanel. Необходимо создать из нее и любой СМS (Drupal) cайт хостинг компании. Оплата любым удобным способом. Требований к дизайну нет, стандартный светлый шаблон используемой CMS.
Joomla: подправить шаблон (верстка пары элементов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Используем шаблон YJ YouBizz
http://design4free.org/new-templates/yj-youbizz.html
Вот что получилось после дорисовки - в приложении.
http://kirilkin.com/joomla2/ - что произошло с изменением лого.
Исправлений немного, я думаю за час можно справиться.
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