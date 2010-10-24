Joomla. Импорт прайс-листа (не virtuemart)

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки185 просмотров
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Имеется движок с большой базой статей. Своего рода витрина товаров. Также имеется прайс-лист с указанием (в отдельном поле) доступен товар для заказа или нет. Необходимо реализовать механизм загрузки (либо проверки если грузим по фтп) этого прайс-листа с целью включения, выключения спец модуля. Т.е. если есть товар в наличии - модуль включен, если нет - выключен.

JoomlaVirtuemart
13 лет назад
andy_white
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
finboss
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
5 дней
Остались самые лучшие впечатления от работы с Александром! 1) Человек очень приятен в общении и грамотен технически. С самого начала работы не создалось ни грамма сомнения в его профессионализме. 2) Сроки работ были соблюдены абсолютно четко. Даже чуть раньше. 3) В процессе работы возникла проблема неучтенная в ТЗ. Александр доработал скрипт в течении одних суток. Буду советовать своим коллегам и сам в будущем буду обращаться к Александру. Т.к. грамотность,четкое соблюдение сроков, и адекватная цена за услуги - это огромные плюсы его как исполнителя.
От сотрудничества остались приятные впечатления. Четкая постановка задачи говорит о том, что Андрей понимает в этом деле.