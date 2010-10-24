Joomla. Импорт прайс-листа (не virtuemart)

Остались самые лучшие впечатления от работы с Александром! 1) Человек очень приятен в общении и грамотен технически. С самого начала работы не создалось ни грамма сомнения в его профессионализме. 2) Сроки работ были соблюдены абсолютно четко. Даже чуть раньше. 3) В процессе работы возникла проблема неучтенная в ТЗ. Александр доработал скрипт в течении одних суток. Буду советовать своим коллегам и сам в будущем буду обращаться к Александру. Т.к. грамотность,четкое соблюдение сроков, и адекватная цена за услуги - это огромные плюсы его как исполнителя.