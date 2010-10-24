Joomla. Импорт прайс-листа (не virtuemart)

Сверстаный дизайн натянуть на битрикс, добавить на главную форму заказа (отсылка почтой) Форма оплаты - любая. PS не пишите "могу помочь вам" пишите сразу "могу помочь вам за N$ срок M дней" Дополнительная связь - icq 211 56 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется движок с большой базой статей. Своего рода витрина товаров. Также имеется прайс-лист с указанием (в отдельном поле) доступен товар для заказа или нет. Необходимо реализовать механизм загрузки (либо проверки если грузим по фтп) этого прайс-листа с целью включения, выключения спец модуля. Т.е. если есть товар в наличии - модуль включен, если нет - выключен.
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