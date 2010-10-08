Создание/доработка модулей для HostCMS

Имеется купленная RootPanel. Необходимо создать из нее и любой СМS (Drupal) cайт хостинг компании. Оплата любым удобным способом. Требований к дизайну нет, стандартный светлый шаблон используемой CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста для создания/доработки нескольких модулей для HostCMS.От вас:
— примеры модулей, которые вы сделали (очень желательно);
— сроки написание одного модуля;
— ценовой диапазон(средняя цена одного модуля);
Один из примеров требуемых модулей-Личные сообщения.
Описание функционала:
-Возможность пользователям отсылать друг другу личные сообщения
-возможность создать новое лс, ответить отправителю, спам.
-окно создания нового сообщения:-строка поиска по пользователям, которым отправить лс, тема, текст сообщения.
- отметить как прочитанное/непрочитанное. выбрать все/несколько.
-возможность отправки сообщения всем пользоателям определенной группы, возможность настроить задержку на получение и ответ для этих групп(т.е. пи отправки сообщения этой группе пользователи получат/смогут ответить его спустя, например, 2 часа.
За какую цену и срок сделаете этот модуль?
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