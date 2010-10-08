Создание/доработка модулей для HostCMS

Ищу программиста для создания/доработки нескольких модулей для HostCMS.От вас:

— примеры модулей, которые вы сделали (очень желательно);

— сроки написание одного модуля;

— ценовой диапазон(средняя цена одного модуля);

Один из примеров требуемых модулей-Личные сообщения.

Описание функционала:

-Возможность пользователям отсылать друг другу личные сообщения

-возможность создать новое лс, ответить отправителю, спам.

-окно создания нового сообщения:-строка поиска по пользователям, которым отправить лс, тема, текст сообщения.

- отметить как прочитанное/непрочитанное. выбрать все/несколько.

-возможность отправки сообщения всем пользоателям определенной группы, возможность настроить задержку на получение и ответ для этих групп(т.е. пи отправки сообщения этой группе пользователи получат/смогут ответить его спустя, например, 2 часа.

За какую цену и срок сделаете этот модуль?