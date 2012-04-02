Drupal: commerce - вариация цен, исходя из модели

Привет.

На commerce магазин организован. Некоторые товары имеют специфические модификации; например, размер, вес, цвет. Выбирая один товар, пользователь должен видеть наборы модификаций в боксах. Например, выбрать чёрный цвет; выбрать размер под себя; выбрать какой-то вес. У каждой модификации маленькая, но своя уникальная цена. В итоге должен быть итоговый подсчёт: цена товара + цена каждой взятой модификации, если есть.

Не нужно что-то придумывать, писать модули и прочие фантазии.

Прошу совета у тех, кто это делал именно на commerce.