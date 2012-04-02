Переделать вывод новостей под доп. поля

$50
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка104 просмотра
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Здравствуйте. Нужна на сайте переделать вывод новостей. Раньше новости просто добавлялись из админки. Сейчас планирую сделать вывод разной информации через дополнительные поля. Но на сайте 3000 новостей. Нужен человек который сделает парсер которые перестроит новости по доп полям.

12 лет назад
efr07
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад