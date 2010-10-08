Исправить ошибку на сайте, платформа Joomla+SOBI2

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки173 просмотра
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Исправить ошибку на сайте допущенную при верстке. Адрес сайта www.vending43.ru

Ошибка в том, что товарная группа "Ингредиенты" по каким то причинам была создана в разделе "Статьи", а не в разделе "Товары". По этой причине не работает поиск.

Joomla
13 лет назад
rblinov
Роман 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)