Исправить ошибку на сайте, платформа Joomla+SOBI2

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Ошибка в том, что товарная группа "Ингредиенты" по каким то причинам была создана в разделе "Статьи", а не в разделе "Товары". По этой причине не работает поиск.