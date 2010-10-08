Внести ряд правок по сайту на AXIS CMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок114 просмотров
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Здравствуйте есть сайт,стоит на AXIS CMS !

В приложении список необходимых правок и ссылка на сайт!

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

Желательно иметь опыт работы с этой цмс.

Нужен Толковый ответственный исполнитель !

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)