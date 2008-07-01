Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт29 заявок419 просмотров

1. Установка системы на сервер

2. Русификация системы

3. Установка шаблона

4. Создание структуры сайта

5. Перенос информации со старого сайта

6. Установка модуля новостей

7. Импорт новостей со старого сайта

8. Установка дополнительных модулей (yootheme.com)

Ваши предложения по цене и срокам!!!

Приветствуются примеры выполненных работ на joomla!

Joomla
17 лет назад
Leonid_crm
Леонид 
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров