Фирма для постоянного удалённого сотрудничества ищет ОПЫТНОГО программиста, способного: - Адаптироватся в существующих продуктах фирмы (каталоги в различных реализациях). - Редактировать сушествующие продукты под требования - Писать необходимые компоненты / ...
Прикрутить к wordpress тему
1. wordpress 2.5.1 уже стоит русский на хостинге
2. требуется прикрутить и причесать тему - http://www.revolutiontheme.com/themes/revolution-pro-media
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