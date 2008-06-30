Прикрутить к wordpress тему

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок224 просмотра

1. wordpress 2.5.1 уже стоит русский на хостинге

2. требуется прикрутить и причесать тему - http://www.revolutiontheme.com/themes/revolution-pro-media

WordPress
17 лет назад
obrok
Петр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров