Имеются .psd - исходники сайта (по сути дизайн). Нужно порезать, корректно сверстать шаблоны и натянуть cms (Drupal). Предлагать просьба цену и срок. Т.К. ПРЕДЫДУЩИЙ ...
Работа для опытного програмиста Joomla компонентов
Фирма для постоянного удалённого сотрудничества ищет ОПЫТНОГО программиста, способного:
- Адаптироватся в существующих продуктах фирмы (каталоги в различных реализациях).
- Редактировать сушествующие продукты под требования
- Писать необходимые компоненты / модули с "0".
Исполнительного, работающего быстро.
Работа на данный момент:
- Редакция компонентов под требования. Итого 5 разных компонентов для редакции.
Оплата - первые работы - оплата после выполнений , далее предоплата 50-100%.
Для исполнительного человека - постоянные заказы
Заявки фрилансеров
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