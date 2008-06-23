Работа для опытного програмиста Joomla компонентов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок255 просмотров

Фирма для постоянного удалённого сотрудничества ищет ОПЫТНОГО программиста, способного:

- Адаптироватся в существующих продуктах фирмы (каталоги в различных реализациях).

- Редактировать сушествующие продукты под требования

- Писать необходимые компоненты / модули с "0".

Исполнительного, работающего быстро.

Работа на данный момент:

- Редакция компонентов под требования. Итого 5 разных компонентов для редакции.

Оплата - первые работы - оплата после выполнений , далее предоплата 50-100%.

Для исполнительного человека - постоянные заказы

Joomla
17 лет назад
promo
LTD 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
26 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров