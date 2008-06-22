Портал на базе Joomla

Создание сайта с доступом к платному контенту на базе Joomla, включающего в себя:

1. модуль доступа к закрытому контенту после оплаты со стороны клиента

2. модуль, поддерживающий электронные курсы (e-learning)

3. модуль генерации документа на базе заранее заложенного исходного шаблона и вводимых пользователем данных.

4. модуль партнерской программы (affiliate) по привлечению новых клиентов с отслеживанием поступления оплаты от клиента.

5. модуль проверки подлинности (действительности) выданного электронного диплома по вводу его номера .

Предположительно оптимальнее всего использовать уже готовые аналогичные модули для Joomla с небольшой адаптацией

Для участия в проекте необходимо оставить заявку содержащую

1. Ваш опыт работы с Joomla

2. На каких компонентах и модулях своих или сторонних вы планируете реализовать данную задачу

3. Сумма, за которую вы готовы взяться за выполнение данного заказа

4. Сроки

5. Краткое описание виденье проекта.

Работа над данным порталом планируется как минимум в течение года, и вышеуказанной работой не ограничится, поэтому предпочтение будет отдаваться тому исполнителю который готов войти в проект в качестве постоянного участника, с последующим постоянным усовершенствованием портала, и в случае желания исполнителя, допускается его участие в прибыли проекта.