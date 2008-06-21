Добавить в модуль feedback пару дополнительных полей и выпадающий список. для знающего, работы на 10 минут. конкретнее.. Изменить (или написать отдельно) модуль обратной связи. ...
Перенос движка сайта на bitrix
Необходимо перенести движок сайта на систему bitrix.
Сайт должен быть перенесен целиком с сохранением дизайна.
Разделы сайта - новости, услуги, статьи должны быть с
возможностью редактирования менеджерами. Все остальные -
редактируются администратором.
После переноса сайта, нужно будет перенести форум phpbb с
сохранением базы пользователей и сообщений.
После переноса сайта потребуется создание нескольких сайтов
на движке bitrix с нуля.
Пишите сроки и цены и обращайтесь за дополнительной информацией.
Так же интересует вопрос поискового продвижения сайтов.
Пишите цены и условия.
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