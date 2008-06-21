Перенос движка сайта на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо перенести движок сайта на систему bitrix.

Сайт должен быть перенесен целиком с сохранением дизайна.

Разделы сайта - новости, услуги, статьи должны быть с

возможностью редактирования менеджерами. Все остальные -

редактируются администратором.

После переноса сайта, нужно будет перенести форум phpbb с

сохранением базы пользователей и сообщений.

После переноса сайта потребуется создание нескольких сайтов

на движке bitrix с нуля.

Пишите сроки и цены и обращайтесь за дополнительной информацией.

Так же интересует вопрос поискового продвижения сайтов.

Пишите цены и условия.

17 лет назад
darktier
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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