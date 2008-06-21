Требуется вёрстка и настройка движка на DLE

Есть дизайн, требуется вёрстка и настройка движка.

Требования:

- наличие вменяемого портфолио на тему DLE, огромным плюсом наличие оригинальных проектов на DLE;

- опыт программирования;

НЕДОПУСТИМО:

- писать при отсутствии работ;

- писать при отсутствии опыта программирования;

- писать если DLE вообще не когда не видел;

Предложу:

- после этого проекта есть еще 4 задачи на DLE.

Писать:

- сначала оставляетет заявку тут с портфолио, потом пишете в аську 37-80-37-009, или в личку.

ВАЖНО!

- шаблоны не покупаю, дизайн мне не нужен, предложения людей меньше 17-18 лет - только при наличии внятного портфолио.

- не нойте мне в аську, что щас работы на ремонте, меня это мало волнует - РАБОЧАЯ ССЫЛКА на РАБОЧУЮ РАБОТУ!

- менеджеры всяких там групп - СРАЗУ идите лесом! Даже рассматривать вас не буду.

Об оплате договоримся, предоплата реальна, только пожалуйста подготовьте внятные гарантии для меня.