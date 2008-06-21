Добавить в модуль feedback пару дополнительных полей и выпадающий список. для знающего, работы на 10 минут. конкретнее.. Изменить (или написать отдельно) модуль обратной связи. ...
Требуется вёрстка и настройка движка на DLE
Есть дизайн, требуется вёрстка и настройка движка.
Требования:
- наличие вменяемого портфолио на тему DLE, огромным плюсом наличие оригинальных проектов на DLE;
- опыт программирования;
НЕДОПУСТИМО:
- писать при отсутствии работ;
- писать при отсутствии опыта программирования;
- писать если DLE вообще не когда не видел;
Предложу:
- после этого проекта есть еще 4 задачи на DLE.
Писать:
- сначала оставляетет заявку тут с портфолио, потом пишете в аську 37-80-37-009, или в личку.
ВАЖНО!
- шаблоны не покупаю, дизайн мне не нужен, предложения людей меньше 17-18 лет - только при наличии внятного портфолио.
- не нойте мне в аську, что щас работы на ремонте, меня это мало волнует - РАБОЧАЯ ССЫЛКА на РАБОЧУЮ РАБОТУ!
- менеджеры всяких там групп - СРАЗУ идите лесом! Даже рассматривать вас не буду.
Об оплате договоримся, предоплата реальна, только пожалуйста подготовьте внятные гарантии для меня.
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