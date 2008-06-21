Шаблон натянуть на движок (Umi или Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок235 просмотров

Есть простенький шаблон - файлы формат .psd

Нужно: сверстать и натянуть на Umi.cms или Joomla (обсуждается)

Подробности по Icq 209281060

Интересует: цена и срок

Joomla
17 лет назад
KTusya
50 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров