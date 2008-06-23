Требуется доработать сайт на Джумла и shop-script

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка150 просмотров

Необходимо сделать не большую доработку по сайту.

Работа по Тз .

За подробностями в личку или асю.

Joomla
17 лет назад
kydesnik07
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

alfnoir
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

alfnoir
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад