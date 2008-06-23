Имеются .psd - исходники сайта (по сути дизайн). Нужно порезать, корректно сверстать шаблоны и натянуть cms (Drupal). Предлагать просьба цену и срок. Т.К. ПРЕДЫДУЩИЙ ...
Требуется доработать сайт на Джумла и shop-script
Необходимо сделать не большую доработку по сайту.
Работа по Тз .
За подробностями в личку или асю.
Выбранный исполнитель
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