Интеграция информационного сайта на CMS.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок215 просмотров

Необходимо интегрировать сайт (есть дизайн+верстка)

на CMS.

CMS желательно MODx или Битрикс.

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+ интеграция стороннего форума (любой бесплатный форум, лучше phpBB, чтобы последние топики на главной сайта выводились)

Есть подробное ТЗ

Срок разработки - 7 дней

Стоимость разработки обсуждается индивидуально

MODX
17 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров