Перенос сайта на drupal

Приветствую,

Требуется программист для переноса сайта на Drupal с дальнейшими доработками и изменениями

сайт http://kultpixel.com/ самописный.

требуется

1 перенос того, что есть

2 смена дизайна

3 доработка и расширение возможностей сайта

нужен программист с видом на долгосрочное сотрудничество. только с большим опытом и хорошими рекомендациями. Работу начать надо довольно срочно и выполнить в четко оговоренные сроки. Менеджерам можно не напрягаться, ищу программиста на прямую.

оплата поэтапно. предоплаты не будет. бюджет уточним в процессе переговоров

ТЗ как такового нет, есть описание проекта и список пожеланий к будущему сайту, подробное ТЗ нужно будет составить, предполагаются некоторые изменения в структуре сайта.

Выбрал Drupal потому что думаю, что она более всего подходит к вышеуказанному проекту, если есть сомнения, выслушаю

пишите