Разовая работа с Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужно сделать форму загрузки файла для типографии. Сайт на Битриксе.

Задача:

сделать форму в которой есть 6 полей и загрузка файла.

файл должен складываться в специальную папочку

отправителю и получателю должны уходить емайл уведолмения

Проблема:

файлы к нам шлют большие 20-100 Мб

17 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров