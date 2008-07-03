Настроить Virtuemart 1.1.1, несколько вопросов

http://kroha-online.ru/

Надо настрить

1. Чтобы картинки товара открывались нормально в эксплорпере 6.0

Варианты

а. В всплывающем окне, но нормально, тк сейчас они открываются в самом начале страницы (наверху).

б. Отдельная страница, желательно всплывающее окно

В 7-ом эксплорере, опере и в мозилле 3, сайт открывает картинки нормально

2. При загрузке на сервер картинок товара, они не отображаются. Исправить всё так чтобы работало.