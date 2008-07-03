Настроить Virtuemart 1.1.1, несколько вопросов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки173 просмотра

http://kroha-online.ru/

Надо настрить

1. Чтобы картинки товара открывались нормально в эксплорпере 6.0

Варианты

а. В всплывающем окне, но нормально, тк сейчас они открываются в самом начале страницы (наверху).

б. Отдельная страница, желательно всплывающее окно

В 7-ом эксплорере, опере и в мозилле 3, сайт открывает картинки нормально

2. При загрузке на сервер картинок товара, они не отображаются. Исправить всё так чтобы работало.

17 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vkalmuk
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня
Виктор сделал все грамотно и быстро, за полдня. Буду обращаться вновь.
Прекрасный работодатель, четкое ТЗ. Оплату провел своевременно. Буду и дальше с ним сотрудничать.

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vkalmuk
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад