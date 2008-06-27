Фирма для постоянного удалённого сотрудничества ищет ОПЫТНОГО программиста, способного: - Адаптироватся в существующих продуктах фирмы (каталоги в различных реализациях). - Редактировать сушествующие продукты под требования - Писать необходимые компоненты / ...
Поставить систему управления (движок)
Структура и сайт уже готовы. Сайт функционирует и работает, но его необходимо перевести на систему управления. Пиши стоимость за работы и стоимость движка.
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