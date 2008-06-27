Поставить систему управления (движок)

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Закрыт22 заявки303 просмотра

Структура и сайт уже готовы. Сайт функционирует и работает, но его необходимо перевести на систему управления. Пиши стоимость за работы и стоимость движка.

17 лет назад
TuningLab
Дима 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров