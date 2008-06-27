Прицепить сайт к UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки140 просмотров

Есть свёрстанный в HTML шаблон сайта.

Задача прицепить его к UMI.CMS и наладить поиск, регистрацию и опросы.

У кого есть подобный опыт, напишите о стоимости работ и времени на осуществление данной задачи на мыло: [email protected]

HTML
17 лет назад
bob111
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров