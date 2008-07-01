Работа с движком Joomla или другим, но не менее функциональным...... На основе постоянного сотрудничества требуются люди для создания обновляемых сайтов, т.е. сайтов на движке.... Движок можно использовать любой, главное чтоб удовлетворял потребностям заказчика..... ...
Сайт на Drupal для детского дома / artdeneb +
Внимание профессионалам, кто готов оказать посильную помощь в создании сайта для украинского детского дома.
Сайт на платформе Drupal, но возможно и на другой CMS, тематика – информация о детском доме (в дальнейшем сайт разместит информацию о нескольких детских домах).
Первоначально основных страниц будет 5-6 плюс линки на 10-12. Слайд-шоу, галлереи, гостевая, опросные формы.
Сайт будет на двух языках (англ., украинский)
Дизайн на базе одного из шаблонов на сайте Drupal.
Особая признательность будет тем, кто предложит свою помощь за минимальное вознаграждение.
Сайт будет находиться на UK хостинге (и домен и хостинг уже есть), продвижение будет как на СНГ, так и на UK web ресурсах, поэтому если какие – то работы будут сделаны для сайта на волонтерской основе - обязательно будет даны инофрмация и линки на исполнителей.
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