На joomla 1.0 установить русский virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок200 просмотров

На джумлу надо установить русский virtuemart c поддержкой paypal и webmoney, и адаптировать его к нашему существующему дизайну.

Либо! (не знаю, что проще) вариант 2 - модифицировать тот virtuemart, что у нас уже установлен (англоязычный, русифицированный),

надо просто добавить к нему поддержку вебманей, весь дизайн там уже настроен.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста.

update.

Если есть конкретные вопросы - задавайте здесь или в личку.

Предложения "пишите в асю, обсудим" не рассматриваются.

Joomla
17 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

alfnoir
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня

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alfnoir
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад