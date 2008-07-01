На joomla 1.0 установить русский virtuemart

На джумлу надо установить русский virtuemart c поддержкой paypal и webmoney, и адаптировать его к нашему существующему дизайну.

Либо! (не знаю, что проще) вариант 2 - модифицировать тот virtuemart, что у нас уже установлен (англоязычный, русифицированный),

надо просто добавить к нему поддержку вебманей, весь дизайн там уже настроен.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста.

update.

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Предложения "пишите в асю, обсудим" не рассматриваются.