На джумлу надо установить русский virtuemart c поддержкой paypal и webmoney, и адаптировать его к нашему существующему дизайну. Либо! (не знаю, что проще) вариант 2 - модифицировать тот virtuemart, что у ...
Работа с движком Joomla
Работа с движком Joomla или другим, но не менее функциональным......
На основе постоянного сотрудничества требуются люди для создания обновляемых сайтов, т.е. сайтов на движке....
Движок можно использовать любой, главное чтоб удовлетворял потребностям заказчика.....
Почему Joomla? Потому что к ней очень много документации и форумов, много расширений и модулей уже создано из которых можно выбрать и доработать необходимый....
В чем заключается работа:
1. заказчик заказывает сайт с пожеланиями по цветам, структуре и функциональности....
2. все эти поправки передаются вам, от вас 2-3 дизайна, из которых заказчик выбирает 1 и его потом возможно будете дорабатывать (не нужно изобретать велосипед, в Joomle итак много хороших шаблонов, требуется подобрать оптимальный, немного видоизменить его, изменить шапку и добавить цвета которые хочет заказчик). как пример несколько сайтов с одним и тем же шаблоном, но выглядят по разному: http://realty-invest.com.ua/ http://art-realty.org.ua/ http://tektonika.com.ua
3. после утверждения дизайна вам дается хостинг и вы вешаете дизайн на движок и при необходимости наполняете до 10 страниц....
4. иногда требуется уникальные потребности, к примеру, выкачивать базу недвижимости из другого сайта имея доступ к базе или собственная поисковая форма или прицепить уже имеющийся сложный дизайн к движку.... в таком случае при предоставлении тз до начала работы оговаривается насколько сложно будет сделать то или иное действие, соответственно за какую цену....
минимальный сайт 80$, такие как в пункте 2 скорее будут стоить 100-150$... первые дизайны должны рисоваться в течении 2-3-х дней, сайт разрабатываться в целом не больше месяца, обычно 2 недели, оплата после того как заказчик примет работу....
оставляйте свои предложения, уже сейчас есть пару заказов....
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