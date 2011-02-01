Доработка системы управления, создание модуля обратной связи, продвижение в поисковых системах
Настроить сайт на CMS TYPO3
Требования:
1. Создать Templavoila-шаблон из HTML, CSS - шаблона.
2. Создать FCE - 2 колонки в разных вариациях (левая основная; основная правая; равные колонки).
3. TypoScript конфигурация всех элементов сайта.
4. jQuery - расширение t3jquery.
5. Установка и настройка стандартных расширений: cooluri, tt_news и др.
6. Отладка корректного отображения в IE6+, Firefox, Opera, Google Chrome.
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