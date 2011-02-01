Настроить сайт на CMS TYPO3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки128 просмотров

Требования:

1. Создать Templavoila-шаблон из HTML, CSS - шаблона.

2. Создать FCE - 2 колонки в разных вариациях (левая основная; основная правая; равные колонки).

3. TypoScript конфигурация всех элементов сайта.

4. jQuery - расширение t3jquery.

5. Установка и настройка стандартных расширений: cooluri, tt_news и др.

6. Отладка корректного отображения в IE6+, Firefox, Opera, Google Chrome.

CSSHTMLjQuery
14 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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