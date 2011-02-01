Настроить сайт на CMS TYPO3

Надо сделать каталог на базе шаблона PrestaShop http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=32443&pr_code=W03a4bDp0fJf6E7F76Z9iM4A9pByM8. Нужен каталог товаров без корзины. См. изображения в приложении. В горизонтальном меню должно быть пару статических страниц: о нас, видео, как заказать, а также страницы ...