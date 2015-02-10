Необходимо написать компонент для реализации Тестов на сайте. Очень похожее на это http://www.mytests.ru/view/14_1398_0_0.html Предложения по стоимости и времени?
Настроить Word Press
Нужно настроить WP. Убрать лишние ссылки, установить плагины, темы, обновить, причесать
Выбранный исполнитель
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