Настроить Word Press

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Завершен15 заявок225 просмотров

Нужно настроить WP. Убрать лишние ссылки, установить плагины, темы, обновить, причесать

WordPress
16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vsolovenko
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vsolovenko
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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