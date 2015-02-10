Настроить Word Press

CMS должна быть разработана под каталог продукции, иметь возможность для каждой страницы вписывать уникальные мета-теги, иметь систему ЧПУ, быть максимально дружественной для поисковиков (SEO-ориентированной), иметь возможность добавления других языков (желательно мета-теги ...