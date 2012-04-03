Поставить на сайт cms с корзиной

Сейчас сайт без движка из двух страниц http://spirulina-bad.tw1.ru/

Необходимо на этот сайт повесить любую популярную бесплатную CMS (например, джумлу) и прикрутить корзину.

На главной странице http://prntscr.com/7nymh :

Под фото кнопка "Купить" при нажатии пользователь должен попадать корзину

В шапке, в верхнем меню, последним пунктом должна быть корзина

Форма в корзине показывает несколько товаров перед покупкой

с количеством у каждого и общей ценой

при заказе пользователь заполняет поля: имя, телефон, и

опционально: время, адрес

На главной странице, в конце описания каждого товара, при нажатии на "Подробнее" пользователь должен попадать на страницу товара на которой тоже есть кнопка «Купить»

Шапка, текст перед товаром, подвал должен остаться как есть.

Оплата 100$ или предлагайте свою цену