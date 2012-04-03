Правки по Джумла

Перенести всю информацию с одного сайта на другой (с ос коммерц на юми). Программно, не вручную, все доступы есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на джумле
товариш програмист что то там делал делал так и не доделал
нужен человек для срочного исправления чужого бреда
подробности в аське
пишите
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Поднять сайт + задизайненную админку. Цены/сроки? ТЗ: 4. Порядок загрузки сайта При первоначальном и последующем посещении сайта через главную страницу порядок загрузки сайта будет выглядеть следующим образом: 1. Главная страница; 2. Внутренние информационные страницы; 3. Форма Регистрации/авторизации; 4. Личный кабинет пользователя. Загрузка фотографий пользователями в Личный кабинет ...Закрыт12 лет назад
Привет. На commerce магазин организован. Некоторые товары имеют специфические модификации; например, размер, вес, цвет. Выбирая один товар, пользователь должен видеть наборы модификаций в боксах. Например, выбрать чёрный цвет; выбрать размер под себя; выбрать какой-то вес. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужна на сайте переделать вывод новостей. Раньше новости просто добавлялись из админки. Сейчас планирую сделать вывод разной информации через дополнительные поля. Но на сайте 3000 новостей. Нужен человек который сделает парсер которые перестроит новости ...Закрыт12 лет назад
- $250
Ножно дописать портал http://vet-info.com.ua/ ТЗ приложено.Закрыт12 лет назад
Нужен спец по Битрикс 11. Покажу сайт, фронт и админку. Мне нужно получить ответы на 2 вопроса - каким образом банеры в админке задаются в одном инфоблоке, а на сайте выводятся в двух разных по ...Закрыт12 лет назад
- $50
Требуется посадить на Typo3 несложный сайт-визитку (примерное количество страниц <10). Ввиду отсутствия времени отдаю данный проект на подряд. Детальное ТЗ пришлю конкретным исполнителям.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создание простой и легкой CMSСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необоходима верстка двух страниц WordPress с выводом превью новостей ТЗ в прикрепленном файле .doc Без предоплаты! Делаете у себя на локалке, демонстрируете. После покупаю.Завершен12 лет назад
Нужно сверстать шаблон для Джумла 2.5.3. Исходники в psd. Превьюшки макетов в приложении. Прошу оценить по стоимости и времени.Завершен12 лет назад