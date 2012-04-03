Правки по Джумла

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка95 просмотров
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Есть сайт на джумле

товариш програмист что то там делал делал так и не доделал

нужен человек для срочного исправления чужого бреда

подробности в аське

пишите

12 лет назад
myartlife
Максим 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад