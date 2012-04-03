Перенести всю информацию с одного сайта на другой

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка99 просмотров
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Перенести всю информацию с одного сайта на другой (с ос коммерц на юми).

Программно, не вручную, все доступы есть.

12 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад