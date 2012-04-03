Поднять сайт + задизайненную админку. Цены/сроки?

ТЗ:

4. Порядок загрузки сайта

При первоначальном и последующем посещении сайта через главную страницу порядок загрузки сайта будет выглядеть следующим образом:

1. Главная страница;

2. Внутренние информационные страницы;

3. Форма Регистрации/авторизации;

4. Личный кабинет пользователя.

Загрузка фотографий пользователями в Личный кабинет становится доступна только после окончания мероприятия.

4.1. Личный кабинет пользователя

Авторизация в Личном кабинете пользователя возможна только после его Регистрации.

4.1.1 Регистрация пользователей

Регистрация осуществляется на сайте и представляет собой заполнение формы с данными:

• Логин

• Пароль

• Фамилия

• Имя

• Должность

• Дата Рождения

• Пол

• Электронный ящик

• Телефон

• Текст описание (Согласие на хранение данных пользователя и передачу их в Token)

• Согласие на хранение его данных и передачу их в Poken

Вся форма, за исключением логина и пароля заполняется на русском языке. На указанный при регистрации почтовый ящик приходит письмо-уведомление об успешной регистрации пользователя. Администратору сайта также приходит письмо-уведомление о регистрации на сайте нового пользователя.

4.1.2 Авторизация пользователей

Авторизация осуществляется на сайте и представляет собой заполнение формы данных с двумя полями: имя пользователя (почтовый ящик, указанный при регистрации) и пароль.

В случае если при авторизации были указаны неверные данные, должен быть предусмотрен функционал по восстановлению пароля: при переходе по ссылке «Восстановление пароля» пользователь в указанное поле вносит свой почтовый ящик, на который и приходит письмо с указанным при регистрации паролем пользователя.

4.1.3 Возможности пользователей в Личном кабинете до окончания мероприятия

До окончания мероприятия в Личном кабинете пользователей отсутствует возможность публиковать отзывы и загружать фотоальбомы и видео.

До окончания мероприятия пользователям доступен следующий функционал:

• Программа мероприятия

• Перечень экскурсий с возможностью записи на них

• Информация о стране пребывания и общих правилах нахождения там

• Фото и видео об отеле

Программа мероприятия – информационный материал, предоставляемый Заказчиком и состоящий из 4х страниц событий, разбитых по 4м дням мероприятия.

Пользователям также доступен «Перечень экскурсий» в виде перечисления нескольких вариантов, разбитых на два дня. Должна быть предусмотрена возможность выбрать любой вариант. По умолчанию у всех пользователей выбран вариант «Остаться в отеле». При попытке выбрать нужный вариант Пользователь больше не может выбрать другой вариант на этот день (исключительно средствами Администраторов). Один вариант может быть выбран только в один день (во второй день данный вариант выбрать нельзя), исключение – вариант «Остаться в отеле». Администраторы должны иметь возможность видеть списки с возможностью их выгрузки в файл с целью распечатки экскурсионных списков (на каждый из двух экскурсионных дней соответственно).

Информация о стране пребывания и общих правилах нахождения там – раздел, состоящий из одной информационной страницы с возможностью распечатки её содержимого.

Фото и видео об отеле – раздел, состоящий из одной информационной страницы с возможностью распечатки её содержимого (разумеется, видео ролики в распечатке не отображаются).

4.1.4 Возможности пользователей в Личном кабинете после окончания мероприятия

Возможностью открытия функционала, появляющегося в Личном кабинете пользователей после окончания мероприятия, обладает Администратор.

После окончания мероприятия пользователям становится доступен следующий функционал:

• Возможность загружать фотоальбомы и видео в общий фотоальбом и видео галерею;

o Возможность просмотра общего дневника фото и видео галереи всех пользователей;

• Возможность вывешивать отзывы о мероприятии;

o Возможность просмотра отзывов о мероприятии.

Также должна быть возможность управления (изменить/удалить) размещенными пользователем фото-видеоматериалов и отзывов о событии из Личного кабинета.

4.2. Информационные страницы

Следует предусмотреть возможность создания информационных страниц, на подобие:

• Подробная информация о мероприятии (краткая будет опубликована прямо на главной странице сайта с формой авторизации и кнопкой Регистрации пользователей);

• Контакты (информационная страница);

• Обратная связь (форма обратной связи, отправляется письмо на почтовый ящик Администратора).

Все информационные страницы должны быть доступным любым посетителям сайта.

5. Панель администратора

Администратор используется стандартную административную панель управления сайтом Joomla 2.5.

Панель управления должна открываться с необходимостью авторизации.

Панель администратора должна иметь возможности управления следующими блоками:

• Информационные страницы в доступной всем посетителям части сайта;

• Информационные страницы в Личном кабинете пользователей;

• Изменение личных данных зарегистрированных пользователей;

• Управление вариантами экскурсий (добавление, редактирование и удаление);

• Просмотр список пользователей с возможностью их распечатки;

• Просмотр списков записавшихся на экскурсии пользователей, разбитых по двум экскурсионным дням, с возможностью их распечатки;

• Просмотр и управление фото-видеоматериалами и отзывами пользователей (добавление, редактирование, удаление).

Также Администратор должен иметь возможность внести один или несколько электронных ящиков для уведомления о:

• Регистрации пользователей;

• Добавление пользователя на экскурсию;

• Добавление пользователем фото-видеоматериала или отзыва;

• Получение сообщений через доступную всем посетителям страницу «Обратная связь».