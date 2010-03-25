Приватно для dmlukichev

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки96 просмотров

Дополнение для сайта. подробности обсуждены при личной переписке

15 лет назад
rahimov
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$40
1 день
Очень оперативно отреагировал на пожелания к уже запущенному им сайту.Только вчера попросил добавить несколько страниц на сайт и сегодня они уже готовы. При этом очень доступно и со знанием дела консультировал, какие из изменений стоит вносить а что лучше оставить как есть. Очень доволен работой. В случае необходимости обращусь ещё.
Второй раз работаю с Валентином. Очень добросовестный заказчик. Требует работать не "отсюда, и до обеда", а действительно заинтересован в успехах проекта. Прислушивается к рекомендациям, вежлив и приятен в общении. Оплата моментальная. Всё на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад

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