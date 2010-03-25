Приватно для dmlukichev

Очень оперативно отреагировал на пожелания к уже запущенному им сайту.Только вчера попросил добавить несколько страниц на сайт и сегодня они уже готовы. При этом очень доступно и со знанием дела консультировал, какие из изменений стоит вносить а что лучше оставить как есть. Очень доволен работой. В случае необходимости обращусь ещё.