Срочно доработать сайт на Joomla!

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок194 просмотра

Доработать отбражение статей блогов на главной странице.

Сейчас отображается по 1 статье текстом, нужно сделать чтобы было 3 и с выводом картинок на главную.

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Joomla
15 лет назад
sarvana_sana
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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