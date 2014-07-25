Дорогие коллеги, здравствуйте ! Запускаем новое направление в области предоставления рекламных и IT услуг. Наша компания занимается регистрацией юридических лиц и ведением бухгалтерского учета в Москве! Ищем партнеров на долгосрочную перспективу по разработке сайтов под ...
Программирование для сервиса, натяжка html
Нужно натянуть html DLE, по возможности мини CMS.
Добавить биллинг на сервис.
Организовать возможность пользователям делать заказы.
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