Программирование для сервиса, натяжка html

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка98 просмотров

Нужно натянуть html DLE, по возможности мини CMS.

Добавить биллинг на сервис.

Организовать возможность пользователям делать заказы.

DLEHTML
11 лет назад
ComingSoon
Артём 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CreativeComing
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$250
10 дней
Взял предоплату, месяц тянул время, заказ не выполнил. Буду писать заявление в полицию.

Заявки фрилансеров

CreativeComing
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад