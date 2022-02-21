Разработка сайта на Joomla + yootheme pro

Добрый день, есть магазин на wordpress, нужно чтоб этот сайт k2-tool.ru стал очень похожим на этот оригинал k2tool.ru. Там по дизайну, разные кнопки добавить, купить товар, узнать цену, на главной слайдер, ну мелкие доработки я ...