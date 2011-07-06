Создание сайта для певицы

Нужно сделать дизайн (фотоматериалы дам), натянуть его на любую удобоваримую, готовую CMS (например joomla), выложить все это на хостинг.

главная + 4 внутренних.

сайт двуязычный (rus+eng). дизайн всех страниц одинаков. без флеш. без наполнения контентом.

желательно, чтобы исполнитель предложил несколько вариантов набросков дизайна.

предлагайте Ваши цены и сроки здесь. в личку, ICQ - не писать.

дополнительную информацию дам выбранному исполнителю.