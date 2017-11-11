Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Необходимо осуществить обработку и анализ  социологических данных с помощью пакета SPSS. 

Объем данных: 400 анкет по 23 вопроса. 

От исполнителя: 

1. Массивы данных в формате SPSS. 

2. Аналитический отчет (текстовый отчет в формате MS Word не менее 50 страниц). 

Пример отчета по ссылке http://corruption.admin-smolensk.ru/stat2012/еских данных с помощью пакета SPSS. 

8 лет назад
guest_15104977586761
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8 лет назад

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