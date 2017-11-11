требуется смаршрутизировать публичный, белый IP внутрь локалки на виртуальную машину, для доступа извне без проброса портов. примерно как работает технология ip unnumbered у cisco/ предлагать поставить свич не стоит. в общем сам ...
Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS
Необходимо осуществить обработку и анализ социологических данных с помощью пакета SPSS.
Объем данных: 400 анкет по 23 вопроса.
От исполнителя:
1. Массивы данных в формате SPSS.
2. Аналитический отчет (текстовый отчет в формате MS Word не менее 50 страниц).
Пример отчета по ссылке http://corruption.admin-smolensk.ru/stat2012/еских данных с помощью пакета SPSS.
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